Le "crying make-up", la tendance beauté qui sublime la tristesse

Le look le plus désirable du moment consiste à avoir l'air malheureux. Après avoir conquis des mannequins et influenceuses de renommée mondiale, à l'image de Bella Hadid et Kendall Jenner, ce sont les make-up artists eux-mêmes qui prennent le contrepied de leurs propres règles d'or d'un maquillage réussi en partageant conseils et astuces pour paraître désespéré.

Yeux rougis, visage humide, lèvres gonflées et regard larmoyant sont au centre de cette nouvelle tendance qui semble faire chaque jour toujours plus d'adeptes sur TikTok. Le hashtag #cryingmakeup a déjà généré quelque 6 millions de vues sur le réseau social chinois quand son pendant #crymakeup en compte déjà plus d'un million.