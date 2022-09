Le crush de Billie Eilish enfant a redoré l’image de Sarah Michelle Gellar (Buffy) auprès de sa fille

Mais alors que l’actrice a fait une apparition vendredi dernier dans le talk-show The Talk de la chaîne CBS, elle a cette fois expliqué que grâce à cette révélation de Billie Eilish à son propos, elle avait gagné en crédibilité auprès de sa fille Charlotte, aujourd’hui adolescente !

"Oh, c’était incroyable", je l’ai vu et j’ai pensé, ‘Pour terminer ils vont penser que je suis cool ! C’était honnêtement, comme, la seule chose… Je veux dire, parce que rien de ce que je fais n’est cool. J’ai une adolescente. Je ne veux rien dire. Et finalement, je me suis dit : ‘Oui !’ " Et elle a poursuivi : "Je suppose que certains de ses amis lui ont montré dans le bus, car elle n’a pas de réseaux sociaux. Et ainsi, elle est simplement rentrée à la maison rayonnante. Et oui, ça m’a donné des points pendant, genre, presque une semaine !"