Le crush de Billie Eilish enfant a redoré l’image de cette mère célèbre auprès de sa fille

En avril dernier, Billie Eilish organisait une petite session de questions-réponses avec ses fans sur ses réseaux. Quelqu’un avait alors demandé à la chanteuse qui était son crush d’enfance. Et sa réponse en avait surpris plus d’un : Sarah Michelle Gellar ! Une annonce dont on apprend maintenant qu’elle a en fait été tout bénef pour la star des années 90 qui est passée pour la mère cool auprès de son ado de fille !

La chasseuse de vampires, star de la série culte Buffy contre les Vampires, voilà ce que regardait religieusement Billie devant sa télé lorsqu’elle était enfant. La nouvelle était bien sûr arrivée jusqu’aux oreilles de Sarah Michelle Gellar, qui, contre toute attente, avait révélé à son tour, que bien qu’elle ne soit plus une enfant, elle avait aussi Billie Eilish pour crush !

Mais alors que l’actrice a fait une apparition vendredi dernier dans le talk-show The Talk de la chaîne CBS, elle a cette fois expliqué que grâce à cette révélation de Billie Eilish à son propos, elle avait gagné en crédibilité auprès de sa fille Charlotte, aujourd’hui adolescente !

"Oh, c’était incroyable", je l’ai vu et j’ai pensé, ‘Pour terminer ils vont penser que je suis cool ! C’était honnêtement, comme, la seule chose… Je veux dire, parce que rien de ce que je fais n’est cool. J’ai une adolescente. Je ne veux rien dire. Et finalement, je me suis dit : ‘Oui !’ " Et elle a poursuivi : "Je suppose que certains de ses amis lui ont montré dans le bus, car elle n’a pas de réseaux sociaux. Et ainsi, elle est simplement rentrée à la maison rayonnante. Et oui, ça m’a donné des points pendant, genre, presque une semaine !"

Sarah Michelle Gellar est revenue ce 16 septembre dans l’univers pour ados grâce à son rôle dans le nouveau teen movie Do Revenge pour Netflix dans lequel elle apparaît en tant que directrice d’un lycée chic face à Camila Mendes (Riverdale) et Maya Hawke (Stranger Things).

Quant à Billie Eilish, elle est le nouveau visage de la nouvelle ligne de lunettes Gucci.