Le Crumbler, la machine qui permet le zéro déchet dans les boulangeries

À Wanze, la boulangerie Champain utilise du pain broyé pour remplacer une partie de ses farines et confectionner de nouveaux produits. Une technique de plus pour lutter contre le gaspillage alimentaire qui s’inscrit dans sa démarche zéro déchet.

Beaucoup plus utilisé en France, le Crumbler est en train de faire des adeptes en Belgique. Inventé par Frank Wallet, le Crumbler transforme les pains invendus en chapelure. Cette dernière peut ensuite être utilisée pour produire de nouveaux pains, tartes ou biscuits. Cette technique permet de diminuer le gaspillage.

"On voulait se démarquer par rapport aux autres. On a eu l’idée de revaloriser les déchets de pain pour en faire une chapelure et la revaloriser comme biscuit ou comme fond de tarte pour en faire de nouveaux produits. On met le pain en tranches sur nos platines dans le four éteint et puis nous les mettons dans l’appareil qui ressortira en chapelure", nous explique Quentin Hergot, chef d’atelier chez Champain.