Le crossage al’tonne reconnu patrimoine immatériel de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Chaque année, les habitants se munissent de leurs maillets et d’une chôlette ; la balle qu’il va falloir manœuvrer au mieux en tentant d’atteindre le fût de bière ; symbole de victoire. "Le but c’est, en fonction de la distance, de le toucher en plusieurs coups et l’autre équipe a l’opportunité de repousser la chôlette un peu plus loin", explique l’un des participants. Repousser la chôlette ou "déchôler", comme on dit à Chièvres.