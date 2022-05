Le crochet sera la tendance de l'été : top, sac, maillot de bain !

La tendance s'est imposée au très couru Festival Coachella. Si le bohème chic n'a pas eu sa place en Californie, le crochet, lui, s'est clairement fait une place dans le désert. Des influenceuses et mannequins comme Leonie Hanne et Gizele Oliveira ou des artistes comme Vanessa Hudgens et Laura New ont multiplié les tenues en crochet.

On a vu des tops recouverts de fleurs, des jupes, des maillots de bain et même des sacs décorés de messages.

Dans son dernier rapport intitulé "Summer Dressers", le moteur de recherche de mode Stylight* confirme la tendance, soulignant que les sacs en raphia et en crochet ont enregistré une hausse de 112 % des recherches sur ses plateformes internationales, et de 128 % sur Google, du 1er au 18 avril par rapport à la même période un an plus tôt.

Et les accessoires en crochet ne sont pas les seuls à attirer l'attention puisque les ensembles en crochet ont eux aussi fait des adeptes ces dernières semaines avec une hausse de 33% de l'intérêt de recherche sur Google. Et force est de constater que la tendance ne s'essoufflera pas avec l'arrivée (massive) de maillots de bain de ce type à l'approche des beaux jours.