"Le crime lui va si bien" : trois choses à savoir sur Claudia Tagbo

C’est ce qu’elle a expliqué lors de sa participation à La Bande Originale sur France Inter en janvier 2021. "Quand on m’a proposé ce rôle, on m’a aussi dit que je pouvais en faire ce que je voulais, que je pouvais m’amuser et que le champ était ouvert. (…) Dans le pilote, il y avait un peu de vannes, mais je trouvais qu’on pouvait aller un peu plus loin donc j’ai lâché le style comme on dit, et ils ont accepté. Les vannes ont été validées". Cette casquette d’autrice s’est par contre arrêtée à la porte de la salle de montage. "Pour la suite j’ai laissé le choix au réalisateur. En salle de montage, est-ce qu’il rigole ou pas ? Ça, on le sait quand on arrive à la cantine et que le monteur nous dit : ‘Oh vraiment ça c’était drôle’ ; et là tu te dis : ‘Ok ça marche’".

Le crime lui va si bien, nouvel épisode (Mauvais rôle) dimanche 30 janvier à 20h55 sur La Une et Auvio.