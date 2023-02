"Le crime lui va si bien" revient sur La Une

Au départ, la capitaine Gaby Molina n'était pas du tout censée s'occuper de cette affaire. Un accident de voiture mortel dans un virage réputé dangereux, c'était du ressort des gendarmes. Point. Mais Gaby a autant de flair que son chien truffier qui lui colle souvent aux basques. Elle en est sûre : Alex Fergusson, écrivain anglais installé depuis 20 ans dans son village et mort au volant de sa Triumph, a été assassiné et le meurtre maquillé en accident ! Et elle va le prouver, quitte à délaisser les affaires en cours dont elle est officiellement chargée.