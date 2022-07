Le crime de la Place St Géry en 1847 : plusieurs morts chez un notaire, aucun témoin

En 1847, au cœur de Bruxelles, dans la demeure d’un riche notaire, nichée au cœur de la place Saint-Géry. Les occupants de la maison ont été massacrés, un butin considérable a été emporté. Une enquête qui sera loin d’être évidente… En effet, les méthodes d'investigation étaient alors plutôt rudimentaires. Comment les autorités démasqueront le coupable ? Réponse dans cet épisode de La Belgique criminelle, à l'aide de l'historien du droit et de la justice Jérôme De Brouwer.

Histoire criminelle est une série La Première, présentée par Jean-Louis Lahaye. Replongez-vous dans la première saison, intitulée La Belgique criminelle : de l'affaire Coucke et Goethals au crime de la rue Royale en 1956, suivez les enquêtes judiciaires sur les crimes les plus terrifiants perpétrés aux 19e et première moitié du 20e siècle en Belgique. Bien plus que des faits divers, ces histoires les photographies de la société de l'époque.