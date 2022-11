Le cri d’alarme d’un commerçant de Louvain-la-Neuve : "Si on est cinq, huit ou dix à fermer, l’esprit de la ville ne sera plus pareil"

Des aides doivent aussi venir de l’extérieur, et notamment de nos bailleurs

L’équation entre l’augmentation des frais et la baisse des rentrées semble irrésoluble pour de nombreux commerçants. Tous s’inquiètent de ce que leur avenir sera fait. "On a surtout le sentiment de ne pas avoir de prise sur tous ces éléments. On ne sait pas comment sortir notre épingle du jeu et maintenir le bateau à flot", témoigne Ingrid Nassogne, qui a ouvert il y a cinq ans une mercerie qui a bien fonctionné jusqu’ici. Elle a diversifié ses activités, avec un service de retouches, des ateliers, mais cette recherche constante de nouvelles rentrées l’épuise. "Je pense que des aides doivent aussi venir de l’extérieur, et notamment de nos bailleurs. On les a déjà interpellés sur la question. Ils se disent sensibilisés et conscients de nos difficultés, mais on attend un geste de leur part. On a été indexés dernièrement, pourraient-ils par exemple revenir en arrière ?", se demande la commerçante. Nous avons posé directement la question au bailleur de ces commerçants, l’INESU, bras immobilier de l’UCLouvain, qui gère un patrimoine d’une centaine de surfaces commerciales sur Louvain-la-Neuve et le campus de Woluwé. "La première aide de l’Université est d’avoir, au départ un loyer inférieur aux prix du marché, répond son administrateur délégué, Nicolas Cordier. Un gel total ou partiel de l’indexation pourrait être une mesure mais, à elle seule, elle ne suffira pas du tout". Il rappelle également que les commerçants locataires de l’INESU ont été aidés lors de la crise covid, et que les loyers pratiqués par les promoteurs privés sont nettement plus élevés, classant par la même occasion Louvain-la-Neuve parmi les villes les plus chères de Wallonie.