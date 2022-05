Le Creedence Clearwater Revival a-t-il eu raison de la fratrie Fogerty ?

Ou est-ce simplement l’ambition de John Fogerty, compositeur, frontman et âme du groupe aux multiples succès de la fin des 60’s ?

La carrière musicale de John et de son frère aîné, Tom, avait pourtant commencé sous les meilleures auspices. Certes le succès des groupes précédents le CCR se faisaient attendre, The Blue Velvets et The Golliwogs n’ont pas eu le retentissement qu’ils méritaient.

Au fur et à mesure de l’ascension du groupe, le jeune Fogerty a quasiment empêché son aîné de briller au sein du Creedence le reléguant au rôle de simple guitariste. C’est cette histoire malheureusement vraie que je vous raconte dans Family Business…