"Le crédit-temps pour les parents plus court mais aussi moins payé ", réagit la Ligue des Familles

Cible d’économie budgétaire par le gouvernement Vivaldi, le crédit-temps a été raboté. La Ligue des Familles condamne ces nouvelles mesures.

Quel que soit son motif, la durée maximale du crédit-temps, sur l’ensemble de la carrière, sera réduite de trois mois, passant de 51 à 48 mois maximum. Par ailleurs, le crédit-temps à temps plein (soit une interruption complète, que l’on travaille à temps plein ou partiel) avec pour motif de prendre soin de son enfant ne sera plus accessible que jusqu’aux cinq ans de l’enfant, au lieu de huit ans auparavant. "Pour le droit au crédit-temps et aux allocations dans le cadre du crédit-temps à mi-temps et à 1/5e avec pour motif le soin à son enfant, l’âge de l’enfant est inchangé (moins de huit ans)", précise l’Onem à l’agence de presse Belga.