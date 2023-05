Le crédit social : ce cauchemar orwellien devenu réalité en Chine

Lulu, elle, a un score de 752. Un bon résultat, sachant que les notes attribuées s’échelonnent entre 350 et 950. Mais alors qu’au départ elle trouve plutôt amusant d’accumuler les points sur son smartphone, très vite elle déchante, reconnaissant l’aspect infantilisant du système.

Tandis que les semaines et les mois passent, elle confie par ailleurs que celui-ci prend de plus en plus de place dans ses pensées et commence à y voir une véritable intrusion dans sa sphère privée. "Ils sont en train de nous manger le cerveau, de nous transformer en robot", ose-t-elle même affirmer face à la caméra de son mari, une fois l’année écoulée.