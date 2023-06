Le créateur de "Black Mirror" a testé ChatGPT pour écrire un épisode et "c'était de la "merde"

La sixième saison comporte cinq épisodes qui sont décrits comme "les plus imprévisibles, inclassables et inattendus à ce jour". Parmi eux, un épisode appelé Beyond The Sea avec Aaron Paul, Josh Hartnett et Kate Mara et que le showrunner a décrit comme "une mission impossible se déroulant dans une alternative de 1969, une sorte de passé, présent et futur dystopique." Côté distribution, sont annoncés aussi Salma Hayek, Ben Barnes, Michael Cera et Rob Delaney.