Le créateur américain Virgil Abloh à l’honneur au Brooklyn Museum dès le 1er juillet 2022

Visionnaire de la mode. C’est en ces termes que les acteurs de l’industrie de la mode qualifient le créateur américain pluridisciplinaire Virgil Abloh, dont la disparition a ému le monde entier. Quelques mois seulement après son décès, le Brooklyn Museum annonce une première exposition hommage qui mettra en lumière les travaux du designer, que ce soit dans le domaine de l’art comme celui de la mode.

Intitulée 'Virgil Abloh : "Figures of Speech"', du nom de l’exposition à succès orchestrée par le Museum of Contemporary Art de Chicago en 2019, cette rétrospective s’intéressera au travail de Virgil Abloh, ainsi qu’à son esprit visionnaire, à travers une multitude d’œuvres et de pièces mode, dont plusieurs de ses (très) nombreuses collaborations.