Le crash de Detmold, 60 ans après, retour sur une catastrophe aérienne et militaire belge

"Côté gauche, un soldat était tombé dans les sacs d’équipement et il bloquait ceux qui se trouvaient derrière lui", raconte encore Marc Crabs. "Moi, j’étais à droite. Et j’ai reçu l’ordre de sauter parce que plus personne ne sautait. J’ai alors donné le signal à mon équipe de sauter, parce que j’étais caporal. C’est ce qu’ils ont fait. Le soldat qui était tombé a réussi à se relever et à se jeter dehors. Et je crois que j’ai sauté le dernier.

Une fois en vol, j’avais le casque devant mon visage et je tournoyais sur moi-même. Mais quand j’ai pu prendre une position correcte, j’ai regardé à 360 degrés. J’ai alors vu qu’il y avait très peu de parachutes autour de moi. Je me dirigeais vers l’épave. On ne savait plus dire si c’était un avion. On ne voyait qu’une fumée noire. J’ai dévié pour atterrir dans la plaine à côté. Nous étions neuf survivants."