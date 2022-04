Le crapaud doré vient de disparaître à cause du changement climatique

A Monteverde, même les nuages ont changé. Les précipitations ont augmenté dans cette région ces 50 dernières années mais elles sont devenues plus erratiques, alternant entre périodes très pluvieuses et périodes très sèches, souligne J. Alan Pounds.

Dans les années 1970, cette forêt comptait environ 25 jours secs par an en moyenne contre environ 115 ces dix dernières années. Et le brouillard qui enveloppait la forêt pour conserver l'humidité pendant la saison sèche, donnant son nom à cette "forêt nuageuse", s'est réduit d'environ 70%. "Souvent, ça ressemble plus à une forêt de poussière qu'à une forêt de nuages", regrette Pounds.

Quant au crapaud doré, une équipe de conservationnistes s'est lancée l'an dernier sur ses traces dans son habitat historique de la "forêt éternelle des enfants" toujours au Costa Rica, après des rumeurs disant qu'il avait été aperçu. Mais ils n'ont rien trouvé. "Avec chaque année qui passe, il semble de moins en moins probable qu'il réapparaisse", dit J. Alan Pounds.