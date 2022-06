Le 'crack' Arnaud De Lie règle Nizzolo et Cavendish pour empocher la Flèche de Heist

La première saison professionnelle d’Arnaud De Lie était déjà formidable. Et celle-ci s’enrichit de semaine en semaine. Après sa victoire au GP Marcel Kint la semaine dernière, le jeune coureur de 20 ans a récidivé sur la Flèche de Heist pour décrocher son 5e succès de la saison.Plus tôt dans la saison, il avait également remporté le Trofeo Playa de Palma, le GP Monséré et la Volta Limburg.

Devenu en très peu de temps un des meilleurs sprinteurs du peloton, De Lie s’est offert ni plus ni moins que Giacomo Nizzolo et Mark Cavendish (respectivement 28 et 160 victoires professionnelles) au sprint ce dimanche. Daniel McLay et Laurens Sweeck complètent le Top 5 de cette édition 2022.

Le petit joyau de l’équipe Lotto Soudal succède à Pascal Eenkhorn au palmarès et sera sans doute l’homme à battre lundi au Ronde Van Limburg.