Le CPAS de Verviers en situation financière difficile

Le centre pour l'action sociale de Verviers est en difficulté financière, a annoncé lundi soir lors du conseil communal la présidente Gaëlle Denys. Ses projections financières à cinq ans ne sont en effet pas bonnes. Par le vote d'une motion portée par le PTB, les élus ont aussi plaidé pour un refinancement des pouvoirs locaux.

"Le budget 2023 est impacté par l'inflation au niveau de l'ensemble des services et des composantes du centre. Depuis octobre 2021, le salaire des fonctionnaires a été indexé huit fois, soit une augmentation de 17,16%, et les revenus d'intégration ont été réévalués plus de dix fois, ce qui représente autour de 20% d'augmentation", a relevé Gaëlle Denys.

"Cette situation plonge le CPAS de Verviers dans les difficultés financières, le centre ne survit que grâce aux interventions communales", a-t-elle encore pointé.

La dotation de 2023 s'élève à 16 millions d'euros provisoires, soit 200.000 euros de moins que ce que prévoyait le plan de gestion 2022-2027, la Ville de Verviers se trouvant elle aussi dans une situation financière fragile.

Gaëlle Denys a également détaillé les dépenses les plus importantes auxquelles le centre fait face: 3,7 millions d'euros supplémentaires pour les dépenses en personnel, la cotisation de responsabilisation qui double, les factures d'énergie (gaz et électricité) qui triplent dans les maisons de repos.

Si le nombre de bénéficiaires du RIS (revenu d'intégration sociale) est stable depuis les inondations de 2021, la courbe des dépenses qui y sont liées est par ailleurs en nette augmentation, du fait des indexations successives.

"Le budget n'a pas été facile à réaliser", a encore admis la présidente du CPAS, "on espère clôturer le dossier 'inondations' auprès de l'assurance pour inscrire de nouvelles recettes". L'opposition a émis diverses remarques, non pas sur la qualité du travail fourni par le personnel, mais sur le manque de moyens dont dispose le centre pour fonctionner.

Ecolo, par la voix de Jean-Sébastien Mahu, s'est inquiété de la situation, relayant les craintes du directeur financier, pour qui "un refinancement est nécessaire, le CPAS de Verviers ne pouvant plus suivre financièrement".

Le PTB a de son côté insisté sur le manque de moyens et proposé au vote une motion destinée à améliorer la situation financière du CPAS "pour faire face aux besoins sociaux grandissants de la population". Cette dernière a d'ailleurs été amendée puis acceptée. Le budget a quant à lui été approuvé à 23 voix contre 5.