Le CPAS de Ramillies coupé du monde, sans ligne téléphonique

La présidente du CPAS, Yvonne de Grady, fulmine : "J’essaye de me calmer, mais je suis très fâchée, parce que nous sommes un service public, un service aux personnes, surtout un CPAS. "

Ce n’est pas admissible au XXIe siècle.

Et elle explique les raisons de sa colère: "Et je ne peux pas comprendre comment on peut laisser un service public pendant deux semaines sans téléphone. Ce n’est pas admissible au XXIe siècle."

Nous avons contacté Proximus. L'entreprise est bien consciente du problème, et dit mettre tout en œuvre pour un retour à la normale le plus rapidement possible.