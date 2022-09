Le CPAS de Mouscron paralysé par une cyberattaque

Le CPAS de Mouscron est victime d'une cyberattaque depuis ce lundi: tout son système informatique est paralysé. Plus d'agenda, plus de paiement possible, plus d'accès aux dossiers des bénéficiaires, ni aux dossiers des résidents des maisons de repos. Le fonctionnement est complètement entravé et le suivi des dossiers impossible. Une paralysie qui devrait durer au moins 4 jours.

Le CPAS invite les personnes qui avaient un rendez-vous à appeler le 056/390.450 pour postposer leur entretien à la semaine prochaine. La cyberattaque a été signée par des hackeurs, mais ils n'ont pas demandé de rançon, selon le CPAS.