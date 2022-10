Le CPAS de Liège élargit les conditions d'accès au tarif social : qui va payer ?

Selon le président du CPAS, au moins un liégeois sur deux devrait être concerné par cette mesure, soit environ 100 000 personnes. Alors tenable ?

Pratiquement, c'est le CPAS qui délivre une attestation de Protection Régionale Conjoncturelle: "Cette attestation n'engendre en fait aucun mouvement financier" précise Jean-Paul Bonjean. "Pour le CPAS et sa commune, l'opération est donc neutre. Cette attestation permet d'ouvrir un droit à la tarification sociale auprès du GRD, Resa pour la région liégeoise, et là, il y a un calcul qui se fait entre le prix du marché auquel ils achètent les fournitures et le prix de revente qu'ils effectuent dans le cadre de la tarification sociale. Derrière tout ça, il y a un fonds de la Région wallonne qui a été mis en place dans le cadre de la Protection Régionale Conjoncturelle, et le cheminement final aboutit à la Région wallonne."

Et c'est là que ça coince, ni RESA, ni le Ministre wallon de l'Energie Philippe Henry, n'ont été en mesure pour le moment de confirmer la faisabilité d'une telle mesure.