Le CPAS de Floreffe mobilisé pour accueillir les réfugiés ukrainiens

Ce matin, Carine Henry, la présidente du CPAS de Floreffe était l’invitée de Juliette Hariga et Isabelle Verjans sur Vivacité Namur. La commune accueille déjà une cinquantaine de réfugiés ukrainiens et se dit prête à en accueillir le double en cas de besoin. Dès leur arrivée, ceux-ci sont pris en charge par le personnel communal et des bénévoles de la Croix-Rouge. De nombreuses familles floreffoises se sont portées candidats pour les loger au minimum trois mois : un engagement qui n’est pas anodin notamment sur le plan financier et logistique. Parallèlement, une dizaine de citoyens se sont proposés comme traducteurs afin de faciliter les échanges avec les réfugiés. Autre défi à relever, la scolarisation des enfants et adolescents. Deux jeunes filles ont par ailleurs déjà pu intégrer l’université de Namur.