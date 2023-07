Le CPAS d’Anderlecht manifeste devant le 16 rue de la Loi face à la hausse de la pauvreté

Les crises successives ont considérablement augmenté la précarité, affirme le CPAS d’Anderlecht. De nombreux profils qui n’avaient jamais eu besoin d’aide auparavant s’ajoutent en prime à la liste des bénéficiaires du revenu d’intégration.

Le CPAS d’Anderlecht indique que certaines communes font face à un niveau de pauvreté plus important que d’autres, sans pour autant disposer des mêmes moyens de financement. "8,4% de la population active d’Anderlecht a droit à un revenu d’intégration, ce qui en fait la troisième commune la plus pauvre du pays", rapporte le centre public d’action sociale. "De 2020 à 2023, le nombre de bénéficiaires du CPAS a augmenté d’environ 10%, une hausse considérable. Il faut agir au plus vite pour que les CPAS puissent continuer à remplir leurs missions et à soutenir les citoyens", souligne Mustapha Akouz, président de l’organisme anderlechtois. Ce dernier a également fait référence au fait que l’État fédéral prend en charge 70% du montant total du revenu d’intégration, les 30% restants étant complétés par la commune.

Le Conseil de l’aide sociale du CPAS d’Anderlecht plaide pour un remboursement intégral de la part du CPAS dans le revenu d’intégration. Le CPAS d’Anderlecht souhaite également obtenir une augmentation de l’aide pour les communes dont le nombre de bénéficiaires du revenu d’intégration est supérieur à la moyenne régionale.

Selon Laura Delforge, cette manifestation est la première d’une série d’actions à venir, auxquelles le CPAS d’Anderlecht espère persuader d’autres communes de participer également.