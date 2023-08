Le cozy cardio, cette nouvelle tendance fitness qui invite à faire du sport en toute détente.

Faire du sport et se détendre en même temps. C’est le principe d'une nouvelle tendance fitness appelée le "cozy cardio". Elle se pratique à la maison, sur un tapis de course ou un vélo d’appartement, en pyjama ou en peignoir, devant une bonne série ou dans une ambiance douillette et tamisée. Peu importe, l’essentiel est de se sentir à l’aise.

Allumez quelques bougies, mettez votre plus beau peignoir ou votre pyjama fétiche. Votre séance de sport peut commencer. Appelée cozy cardio ("cardio confortable" en français), la dernière tendance fitness a envahi TikTok avec son hashtag #CozyCardio, qui atteint un million de vues. Inventé par une créatrice de contenus du nom de Hope Zuckerbrow, le cozy cardio consiste à marcher en intérieur sur un tapis de marche, en pyjama ou en tenue de détente, dans votre chambre ou votre salon, devant votre série préférée ou toute autre activité qui vous détend.