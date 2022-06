Le coworking en hôtel est-il vraiment utilisé et rentable ?

Des plateformes indépendantes comme MyLobby se créent aussi, pour valoriser les espaces communs des hôtels.

Cela apporte aux hôtels un "revenu complémentaire, à faible coût : ces travailleurs vont consommer au bar, au restaurant… et cela fait de l’hôtel un lieu de vie du quartier", souligne M. Bensimon. Mais les hôteliers doivent "se remettre en cause parce que ça n’est plus du tout la même clientèle que celle des voyageurs : là c’est une clientèle de proximité", dit-il.

Autre tendance apparue avec la crise, le développement du "bleisure" - contraction de "business" et "leisure" - qui mêle voyage d’affaires et loisirs. "Le télétravail a incité un certain nombre de personnes à associer le loisir au travail, en prolongeant son séjour d’affaires, dans les capitales régionales ou des destinations balnéaires comme La Baule, Biarritz, Deauville…", décrit M. Botz.

Réactifs, les hôteliers proposent des offres adaptées : "Work Hubs" chez Club Med qui promet "l’accès Internet haut débit gratuit, des collations gastronomiques et du café","Work from Hyatt" ou encore "Work anywhere" de Marriott Bonvoy.

Mais depuis avril, bonne nouvelle : on observe aussi en France "un véritable retour des clientèles étrangères", dit M. Botz, tandis que des salons tels que Vivatech "ont lieu et font le plein", ce qui remplit les hôtels. À nouveau.