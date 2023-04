Le covid toujours sous la loupe, trois ans après le début du confinement

Cet ouvrage, publié trois ans après le début du confinement (18 mars 2020) et un an après la fin des mesures, dresse le bilan de la gestion politique de la crise et des effets de cette gestion sur la démocratie belge. Les mesures imposées furent " exceptionnelles " non seulement sur le fond (elles ont mis sous pression nos droits et libertés : confinement, traçage, interdiction d’activités) mais aussi sur la forme (puisqu’elles furent adoptées selon des procédures originales bousculant le fonctionnement classique de la démocratie parlementaire belge). Anne-Emmanuelle Bourgaux revient donc sur cette crise du Covid-19 et sa gestion politique dans une approche qu’elle espère utile pour mieux aborder la gestion de crises futures.

En 2020, elle avait d’ailleurs déjà publié un article sur le sujet, " Le Covid-19, crash-test pour la démocratie belge ", dans la revue Démocratie, suivi de l’acte II dans la même revue. Découvrez aussi l’entretien réalisé par les Territoires de la Mémoire au sujet du régime juridique d’exception qui a prévalu pendant la pandémie, ainsi que celui sur la place des femmes dans la crise réalisé par le Magazine Axelle. Elle a donné également une conférence sur ce sujet dans le cadre des Directs du MUMONS, conférence qui peut être réécoutée ici. Elle est la (co-) auteure de plusieurs cartes blanches publiées pendant la gestion sanitaire sur la situation des jeunes, la place des parlementaires, ou encore sur le déconfinement des universités. Elle cosigne l’appel des constitutionnalistes belges à sortir le parlement belge de sa quarantaine et en assure la traduction en français afin d’en assurer la diffusion du côté francophone du pays. Lors des travaux parlementaires de la loi du 14 juillet 2021 dite "Loi pandémie", elle est invitée par la Chambre à donner son avis qui peut se lire ici. Elle prend également part au colloque interuniversitaire sur la réponse belge à la crise sanitaire, et coorganise celui sur les droits humains en pandémie.

Anne-Emmanuelle Bourgaux encourage aussi ses élèves de l’Ecole de droit à se pencher sur la gestion politique du Covid-19 via le Labovir-IUS, un laboratoire d’observation juridique en ligne hebdomadaire. Depuis le premier jour du confinement, les étudiant.e.s et la professeure décryptent l’actualité juridique liée au (dé) confinement. Ils ont partagé le fruit de leurs observations dans cet article collectif publié dans la revue E-Legal de la Faculté de droit de l’ULB.

Cette initiative s’inscrit plus largement dans les initiatives pédagogiques "3R", lancées par Anne-Emmanuelle Bourgaux à l’Ecole de droit et qui visent à lutter contre l’enseignement fast food. Ces initiatives poursuivent un triple objectif : Revaloriser l’enseignement universitaire par des pratiques innovantes, Réenchanter la démocratie et la citoyenneté, Réaffirmer la place de l’université dans la cité.

D’autres projets 3R ont déjà été menés : l’Escape Game électoral qui a formé de manière ludique les jeunes aux élections législatives de 2019 ; la Ligue des Assesseurs, initiative visant à se porter assesseur.e.s volontaires dans les bureaux de vote et de dépouillement lors des élections de 2018 ; " Game of Thrones en Hainaut ", un parcours des étudiant.e.s sur les routes du Hainaut à la (re) découverte de leur patrimoine historique réel ; les Assemblées constituantes de l’Ecole de Droit, débats constitutionnels sur des propositions de révision élaborées par les étudiant.e.s ou encore le Laboratoire démocratique, valorisant les propositions des étudiant.e.s pour rebooster la démocratie belge.

Anne-Emmanuelle est titulaire d’un diplôme d’Etudes Approfondies en Pensée politique (IEP-Paris) et d’un Doctorat en Sciences juridiques (ULB). Dans sa thèse " La démocratisation du gouvernement représentatif belge, une promesse oubliée " défendue en 2013, elle revient sur la " crise " de la démocratie belge et propose une relecture de l’histoire constitutionnelle belge qui ne limite pas la démocratie au suffrage universel. Dans ses différents travaux, elle tente de renouer le lien entre fédéralisme et démocratie, elle plaide pour une réforme de l’Etat citoyenne qui permettrait de réinventer le modèle constitutionnel belge et notamment la représentation parlementaire de manière durable. Convaincue que les universités ont un rôle à jouer dans la cité, elle prend position dans les débats qui l’animent : la formation douloureuse du gouvernement fédéral, les dangers des affaires courantes, le droit de manifester, ou encore le Brexit.

Consultez ses publications sur le dépôt institutionnel de l’UMONS.