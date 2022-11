Jeudi soir, un incendie a fait 10 morts à Urumqi, la capitale de la région du Xinjiang, en Chine. Les secours ont mis 3 heures à éteindre le feu. Rapidement, des messages ont circulé, en Chine : les pompiers auraient été entravés par les mesures de confinements liées à la pandémie de covid 19. Tout le week-end, des manifestations contre les mesures de lutte anti-covid ont eu lieu un peu partout dans le pays, des manifestations d’une ampleur inédite ces dernières années. Peut-on dire que le Covid-19 fait-il vaciller le régime chinois ? La question mérite d’être posée au vu des images très impressionnantes qui nous arrivent de Chine.

Dès vendredi, dans la ville d’Ouroumtsi, des manifestations ont éclaté pour demander la fin des mesures anti-Covid. Ouroumsti et ses 3 millions et demi d’habitants sont concernés par ce type de mesures très dures depuis le mois d’août, c’est le plus confinement d’une ville chinoise depuis le début de la pandémie. Selon des témoignages sur place relayés par le journal Nikkei, tous les jours les gens doivent rester enfermés chez eux, si ce n’est une heure ou deux par jour, il y a des caméras qui surveillent les portes, celles-ci peuvent être scellées, etc. Samedi et dimanche, à Shanghai, Canton, Zhengzhou, Pékin, Wuhan, Nankin, dans des universités, des milliers de personnes ont manifesté. Et parfois, comme à Shanghai, on a entendu des "Xi Jinping : démission". Des manifestants étaient également nombreux à arborer des feuilles de papier, figurez-vous, des feuilles blanches, symbole de leur absence de liberté d’expression.

Que signifient ces manifestations pour le pouvoir chinois ? Tous les détails ci-dessus, en 7 minutes, dans cet extrait de Déclic, votre Talk Info quotidien, du lundi au vendredi à 17 heures sur La Première et à 19h10 sur La Trois.