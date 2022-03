Le couvent des Récollets de Nivelles parmi les 7 sites les plus en danger d’Europe

Charlie Huygen, le porte-parole des Amis des Récollets a tout de suite réagi à la nouvelle : “C’est une grande joie d’être soutenu à ce niveau-là. En même temps c’est une grande tristesse de devoir monter jusqu’à l’échelon de l’Europe pour enfin obtenir de l’écho sur ce dossier. Jusqu’à présent, les autorités locales et régionales ont fait la sourde oreille à nos supplications.”

Lors du conseil communal du lundi 28 mars, le bourgmestre de Nivelles, Pierre Huart persiste et signe face aux pressions. Il aurait même déclaré : “les voisins des Récollets n’ont qu’à se regrouper pour racheter le bien et pouvoir faire ce qu’ils en veulent.”

Au cours de la soirée Europa Nostra, le président exécutif, le Pr. Dr Hermann Parzinger, a souligné :

"En publiant cette liste, nous souhaitons adresser un message fort de solidarité et de soutien aux communautés locales et aux acteurs du patrimoine qui se mobilisent pour sauver ces sites menacés. Le patrimoine culturel de l’Europe doit être préservé non seulement en tant que témoignage de notre passé, de notre mémoire et de notre identité commune, mais aussi en tant que catalyseur du développement durable, de la cohésion sociale et de la coexistence pacifique dont nous avons tant besoin".

S’exprimant lors de l’événement en ligne, Henry von Blumenthal, vice-doyen de l’Institut de la Banque européenne d’investissement, a ajouté : "Le patrimoine culturel est bien plus que des 'pierres et des os' du passé. C’est une ressource essentielle pour l’identité, l’attractivité et la croissance économique de l’Europe. Son pouvoir positif et participatif relie les citoyens et les communautés d’Europe. Pour toutes ces raisons, l’Institut BEI est une fois de plus fier de soutenir le programme 7 Most Endangered avec Europa Nostra, la principale organisation européenne du patrimoine culturel."

Quel poids ce vote d’Europa Nostra Europe aura-t-il sur le sort du site du couvent des Récollets ? Pour l’instant, impossible de l’évaluer.