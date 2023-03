Le coût lié aux problèmes de santé mentale représente 5% du PIB

Quel est le diagnostic de la population belge en termes de santé mentale ? Un colloque organisé par le Conseil de la santé tire de premières conclusions, et celles-ci ne sont pas brillantes. Les Belges sont de plus en plus nombreux ces dernières années à souffrir d’anxiété ou de dépression, et même de formes graves de maladies mentales. Cette évolution a des effets massifs sur l’économie belge et ce sont les jeunes qui sont les plus touchés.