Les chiffres le montrent, le chiffre d'affaires du secteur de la distribution a diminué de 7 % en moyenne en Europe, pour la simple raison que, vu la hausse de l'inflation, les consommateurs ont opté massivement pour des produits moins chers. Mais la pression s'exerce aussi aujourd'hui sur d'autres secteurs, notamment sur l'immobilier. Il y a un manque de construction de logements neufs. Cette tension entre une demande qui reste forte, notamment par la démographie, et une offre trop faible, obère le pouvoir d'achat des Français, mais également celui des Belges, bien entendu. Car on a tendance à l'oublier, si l'alimentaire et l'énergie ont fait la une des journaux, et restent des postes importants de dépenses pour les ménages, les politiques ne devraient tout de même pas oublier que le premier poste budgétaire d'un ménage, c'est le coût du logement.

En fait les politiques ne veulent pas densifier les centres villes. Ils veulent aussi préserver la diversité. Ils rechignent à délivrer des permis de bâtir, ou le font beaucoup trop lentement pour diverses raisons. Mais ils s'égosillent en même temps à nous dire que nos concitoyens n'arrivent plus à se loger et que les plus jeunes, sauf coup de pouce parental, n'ont plus l'occasion de réaliser le rêve des générations précédentes, à savoir devenir propriétaire de son home sweet home. C'est ce qu'on appelle des injonctions contradictoires. Dire tout, et faire son contraire. J'ajouterai aujourd'hui que nos politiques sont sourds et aveugles devant la catastrophe du logement qui pourtant se profile à l'horizon.