Le coût caché du cash

L’utilisation du cash a de toute façon un coût, auquel Monsieur et Madame Tout-le-Monde ne pensent pas forcément, puisqu’il faut notamment produire les pièces, imprimer les billets ou encore les mettre en circulation. Et ce coût a été estimé à un peu moins de 130 euros par an et par habitant. Rodolphe de Pierpont le confirme :

"Il y a un coût au cash, qui est caché, qu’on paye de différentes manières, notamment par nos impôts, pour l’émission des pièces et des billets par la Banque Centrale. Et puis pour toute la logistique de distribution du cash, sa sécurisation, il y a des fourgons blindés qui doivent transporter les billets jusqu’aux distributeurs et l’exploitation des distributeurs a un coût, lui aussi, de plusieurs milliers d’euros par an. Et donc tous ces coûts sont répercutés directement et indirectement sur le client."

Mais pour certains, payer pour retirer de l’argent est d’autant plus incompréhensible que souvent les banques imposent déjà des frais bancaires. Anne Fily est chercheuse pour l’ASBL Financité et connaît bien ce problème : "Ces questions ne sont pas transparentes. On n’a pas les éléments qui nous permettent effectivement de calculer combien vaut chaque service au sein du compte. Et un client lambda, lui, s’attend, lorsqu’il souscrit un compte bancaire, à ce qu’on lui donne un tarif et que ce tarif soit tout compris. Surtout pour des opérations aussi basiques que retirer de l’argent de son compte bancaire."