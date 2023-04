Le "courtcore", la nouvelle esthétique mode qui fascine TikTok

Et ce n'est pas un hasard puisque ces deux tendances ne font finalement qu'une. Né en même temps que la quatrième saison de la série à succès "Succession", le "quiet luxury" se caractérise par des vêtements discrets, classiques, et neutres sans marques ni logos apparents portés avec style et élégance par les riches héritiers par opposition aux nouveaux riches. Bien loin du luxe ostentatoire que l'on peut observer depuis plusieurs années sur les réseaux sociaux ou dans des séries comme "Emily in Paris".

The Row, label fondé par les jumelles Mary-Kate et Ashley Olsen, Bottega Veneta, Brunello Cucinelli et Loro Piana comptent parmi les marques privilégiées par ces nantis qui souhaitent se démarquer et par Gwyneth Paltrow, qui ne pouvait se rendre au tribunal sans un minimum de soin apporté à ses tenues et à son image.

Ce n'est pas la première fois que l'esthétique "courtcore" fascine les utilisateurs des réseaux sociaux bien que le nom n'ait jamais été employé. Début 2022, la série "Inventing Anna", qui retrace l'histoire et le parcours de l'arnaqueuse russe Anna Delvey, a remis au goût du jour les looks pensés, voire façonnés, pour se rendre au tribunal. Une esthétique qui avait déjà fait l'unanimité chez les TikTokeurs avec l'émergence de nombreux hashtags dédiés, dont #AnnaDelveycourt ou #AnnaDelveycourtlooks, qui comptent toujours plusieurs dizaines de milliers de vues.