Le court-métrage "Hématome" de Babetida Sadjo, un cri pour réveiller la justice

Après 15 ans devant la caméra, Babetida Sadjo passe derrière la caméra. "Je le fais pour la petite fille que j’ai été. J’ai déjà réalisé un documentaire, ici je voulais vraiment en faire une fiction pour avoir plus de libertés et pour ne pas que cette histoire me colle à la peau. C’était mon fantasme de confronter mon violeur mais je ne l’ai jamais fait dans la réalité. En même temps, je savais que cela n’allait pas être facile. Il y a peu de femmes réalisatrices et elles reçoivent de moins grands enveloppes pour réaliser leurs films."

Je me suis dit que j’avais l’art. C’est l’un des moyens les plus extraordinaires pour toucher les autres êtres humains

Elle recevra plusieurs refus de financement. "Mon film combine quatre tares, selon moi. D’abord, il parle de pédocriminalité, et personne ne veut en parler. Sa protagoniste est une femme noire. Elle remet en question la loi. Et à la fin du scénario, elle prend sa revanche", observe-t-elle. Et si elle a accepté d’apporter des changements au scénario, Babetida Sadjo a refusé de modifier cette fin. "Je me suis regardée dans la glace et je me suis dit : ‘Aie le courage de ne pas faire demi-tour, de ne pas édulcorer ça’. Je veux montrer que la justice s’intéresse beaucoup aux auteurs mais pas du tout aux victimes et que c’est dangereux. Je me suis demandé pourquoi l’État belge ne regardait pas de mon côté pour voir comment j’allais. On n’est pas du tout entourées psychologiquement."