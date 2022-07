Le court-métrage belge "The Fruit Tree" en lice à la Mostra de Venise

"The Fruit Tree" raconte l’histoire de Sharleece, une jeune femme qui se promène dans une maison à louer de California City, une cité désertique et endormie où elle vit. Le fait de regarder par la fenêtre lui rappelle des souvenirs inattendus de sa maison d’enfance à Los Angeles. L’histoire s’appuie sur une scène de Victoria, le documentaire réalisé en 2019 par Isabelle Tollenaere, en collaboration avec Sofia Benoot et Liesbeth De Ceulaer, qui avait été sélectionné pour le Festival du film international de Berlin.

Isabelle Tollenaere n’a pas seulement écrit l’histoire, mais elle l’a également mise en scène. Elle s’est aussi occupée de la photographie, avec l’aide de Grimm Vandekerckhove. Le court-métrage a été produit par Hans Everaert et Bo De Group de la société de production Menuetto (La Civil, Les huit montagnes), et réalisé avec le soutien du Fonds audiovisuel flamand (VAF).