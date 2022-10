Le cours du gaz est passé de 350 euros le mégawattheure à moins de 100 en deux mois : faut-il diminuer ses acomptes ?

Or, le gaz a connu une flambée incroyable en été, avec son apogée en août, ce qui a eu une conséquence directe sur le prix de gros de l’électricité durant cette période. A l’origine de cette flambée, les inquiétudes liées à l’arrêt du gazoduc Nordstream, combinées au fait que les États européens ont voulu garantir leurs fournitures énergétiques pour l’hiver et ont acheté en conséquence : la demande démesurée par rapport à l’offre a fait flamber des prix déjà très hauts : le pic de 350 euros le MWh pour le gaz de fin août, c’est 17,5 fois plus que le cours de juin 2021.

Le système d’indexation trimestriel fait que cette énorme hausse se répercute dans les contrats variables, à partir d’octobre 2022, et au moins pour tout le trimestre. On le voit : pour le gaz, l’indice a presque doublé, pour l’électricité, il a plus que doublé !

Cette légère différence s’explique par le fait que pour le gaz, c’est le cours de septembre qui est envisagé, alors qu’il se tassait légèrement après le pic d’août, tandis que pour l’électricité, c’est la moyenne du trimestre (juillet-août-septembre), pic compris, donc, qui est envisagée.