"Le cours de la vie", le dernier film de Frédéric Sojcher

Le film est l’occasion pour le réalisateur d’aborder le thème de la transmission dont il souligne l’importance au micro de Déclic. En tant qu’enseignant, Frédéric Sojcher revient sur la place primordiale que doit occuper l’échange dans notre société. Pour lui, il y a énormément à apprendre de la jeunesse et la jeunesse a aussi à apprendre des anciennes générations. Son film est un moyen d’aborder cette beauté du rapport à la jeunesse et ce contact entre élève et enseignant.

Frédéric Sojcher terminera en promettant encore de beaux jours au cinéma, persuadé que l’expérience en salle reste encore aujourd’hui bien différente de ce que proposent les plateformes de streaming.