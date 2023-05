"Le cours de la vie" de Frédéric Sojcher: quand la réalité se joint à la fiction

Vincent a été le premier amour de Noémie. Elle, est devenue une grande scénariste, et lui, le directeur d’une école de cinéma. 30 ans qu’ils ne se sont pas vus, quand il l’invite à la fac pour offrir à ses étudiants une masterclass. Pourquoi ? Parce qu’elle est la meilleure, et qu’elle mérite cet hommage !

Mais il ne s’agit pas d’un film sur l’écriture d’un scénario, même si les étudiants sont là pour comprendre les enjeux d’une bonne histoire, et la passion qu’il faut y mettre. Un bon scénario c’est avant tout de l’observation, et l’amour que l’on porte à ses personnages.

Il n’est pas davantage question de retrouvailles, ou de refaire l’histoire et de comprendre pourquoi on s’est manqué. Mais c’est un peu tout cela à la fois !

Avec en sus, un petit air de documentaire, quand Agnès Jaoui évoque avec ardeur et passion la construction d’un scénario. Jonathan Zacaï, toujours ébloui et amoureux, 30 ans plus tard, espère peut-être un miracle, lui l’homme moins audacieux, et plus conventionnel.

Rencontre avec Frédéric Sojcher…

"Le cours de la vie", de Frédéric Sojcher, avec Agnès Jaoui, Jonathan Zacaï, Géraldine Nakache et une classe d’étudiants : acteurs pour certains – Une parole sincère et passionnante, qui ne donne pas de leçon.