Le cours de géographie : pourquoi il est le lieu privilégié pour aborder les questions environnementales

L’une des caractéristiques de la génération Z est qu’ils sont tout à fait conscients de la globalisation des phénomènes, ce que les cours de géographie s’attachent clairement à mettre en avant.

"Nous sommes préoccupés par la mondialisation et par le fait de relier le local au global. Ce sur quoi nous pouvons nous appuyer vis-à-vis de cette génération Z, c’est qu’ils sont très intéressés par les outils numériques", observe Anne Barthélemi.

Et on peut dire que les cours de géographie les utilisent largement depuis longtemps, notamment via des outils cartographiques, des études géopolitiques ou en lien avec l’évolution du climat !