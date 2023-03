Le couronnement de Charles III, un nouvel élan pour la céramique anglaise en crise

Gary Fraser, âgé de 57 ans, dont le père et le grand-père travaillaient également dans la poterie, se souvient d’eux ramenant des pièces produites à l’occasion de précédents événements royaux, comme pour le jubilé d’argent d’Elizabeth II, en 1977.

"On a le sentiment de faire partie de l’Histoire. Les gens transmettront ces objets à leurs petits-enfants", poursuit-il avec fierté.

Duchess China produit de la porcelaine fine depuis plus de 130 ans. Les assiettes, les tasses et autres articles que Duchess China fabrique à l’occasion du couronnement de Charles sont inspirés des articles produits en 1937, pour le couronnement de George VI, le père d’Elizabeth II.

Le dessin rouge, blanc et bleu reprend la couronne Tudor des monarques anglais de l’époque d’Henri VIII avec les mots "Gold Save The King" ("Que l’or protège le roi") en grandes lettres dorées. Il faut compter 25 livres sterling (28,4 euros) pour une tasse.

Chaque pièce passe entre les mains de plus de 20 artisans avant d’être considérée comme terminée. L’usine est plus occupée que jamais avec trois événements royaux majeurs en moins d’un an : le jubilé de platine célébrant les 70 ans du règne d’Elizabeth l’été dernier, puis son décès en septembre et maintenant le couronnement de Charles.