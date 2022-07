"Le coureur le plus complet jamais vu", "un monstre de puissance" : le peloton émerveillé par Wout van Aert

"Van Aert, c'est un monstre de puissance. Il est sorti en costaud, il a fait une démonstration. Je voulais être dans l'échappée et finalement je suis peut-être content de ne pas avoir été avec lui, ça aurait été une journée très dure", a aussi précisé Alexis Vuillermoz (TotalEnergies). Guillaume Martin l'a lui qualifié d'extraterrestre, à l'instar d'un Pogacar : "Il n'a pas quitté les quinze premières positions pendant 80 kilomètres, il était vraiment impressionnant. On avait un peu tous l'impression d'être des cadets face à lui", a déclaré le coureur français de la Cofidis, évoquant le début de l'étape.

"Je me suis régalé. Il n'est pas dans mon équipe mais c'est un coureur magnifique. Il a tout en lui et il sait encore être l'équipier. Il sait donner jusqu'à la dernière goutte d'énergie dans la poursuite, comme on l'a vu sur les pavés. Je ne vais pas dire que c'est mon coureur préféré mais j'ai une admiration profonde pour ce mec-là. C'est un coureur qui a en lui ce qu'est le cyclisme dans sa totalité", a résumé Marc Madiot, manager de l'équipe Groupama-FDJ, au micro de France TV.

Le maillot vert, le rôle d'équipier et peut-être encore aller chercher l'une ou l'autre étape : le Tour de Wout van Aert est loin d'être terminé. Nul doute qu'on va le revoir très prochainement...