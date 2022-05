Le couple royal est trois jours en Grèce pour sa première visite d’État depuis la pandémie

Le voyage, sur invitation de la présidente grecque Katerina Sakellaropoulou, les mènera à Athènes et ses environs, où la délégation rencontrera les plus hautes autorités de la république hellénique. Le couple royal participera également à des activités académiques et économiques. Enfin, il s’intéressera à l’intégration des réfugiés et à la lutte contre la pauvreté infantile.

La dernière visite d’État belge avait eu lieu au Luxembourg en octobre 2019. Il s’agit à présent de la deuxième visite officielle de la Belgique en Grèce, la première remontant à 2001. Notre pays avait, lui, accueilli une délégation grecque en 1981 puis 2005.