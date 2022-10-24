Король Філіп і королева Матильда полетіли до Литви | Le couple royal en Lituanie

Це повернення додому королеви, предки якої на Вільнющині. Ця подорож зовсім не схожа на романтичну подорож містом. Це державний візит. Початкова мета – відзначити століття добрих відносин між двома країнами.

Це справді "правильно" 100 років після того, як Бельгія визнала незалежність Литви. Але Бельгія так і не визнала анексія Радянським Союзом! Тож цей візит має дуже особливий характер, зважаючи на контекст і війну в Україні. Ми будемо багато говорити про військову співпрацю. Бельгія майже 20 років брала участь у місіях НАТО в Литві. Майже 150 бельгійських солдатів все ще знаходяться на місці, щоб забезпечити безпеку країни, яка має спільні кордони з Білоруссю та Росією через анклав Калінінград.

Інша тема на столі: економіка та енергетична співпраця. Дуже "гаряча" тема після того, як Литва відвернулася від російського газу. Багато бізнесменів і міністрів супроводжують королівську пару в цій 3-денній поїздці.