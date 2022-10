Король Філіп і королева Матильда полетіли до Литви | Le couple royal en Lituanie

Trois jours en Lituanie

C’est un retour aux sources pour la Reine Mathilde, qui a des ancêtres dans la région Vilnius, mais ce voyage n’a rien d’un city-trip en amoureux! Il s’agit bien d’une visite d’Etat.

L’objectif de départ est de célébrer un siècle de bonne entente entre les deux pays. Cela fait en effet " pile " 100 ans que la Belgique a reconnu la Lituanie. Mais la Belgique n’a jamais reconnu l’annexion de la Lituanie par l'Union Soviétique.

Cette visite prend une tournure toute particulière, vu le contexte international et la guerre en Ukraine. La coopération militaire sera au menu des discussions. La Belgique participe depuis presque 20 ans à des missions de l’OTAN, en Lituanie. La collaboration s'est intensifiée ces derniers mois. Près de 150 soldats belges sont toujours sur place pour sécuriser le pays, qui partage ses frontières avec la Biélorussie et la Russie via l’enclave de Kaliningrad.

Autre sujet sur la table : l’économie et la coopération énergétique. Un sujet très " chaud " depuis que la Lituanie a tourné le dos au gaz russe. Pas mal d’hommes d’affaires et de ministres accompagnent le couple royal dans ce voyage de trois jours.