Le couple royal belge en visite officielle mercredi et jeudi dans le land allemand de Rhénanie-Palatinat

Le roi Philippe et la reine Mathilde se rendront mercredi et jeudi en visite officielle dans le land de Rhénanie-Palatinat, l’un des seize États fédérés allemands. Ce voyage s’inscrit dans le cadre des bonnes relations bilatérales que notre pays entretient avec l’Allemagne. Le couple royal belge s’était ainsi rendu en 2019 dans les États de Thuringe et de Saxe-Anhalt.

La Rhénanie-Palatinat se trouve au sud-ouest de l’Allemagne et borde la province de Liège. Cet État fédéré, qui compte quatre millions d’habitants environ, est la principale région viticole allemande et abrite également plusieurs pôles industriels importants.

Le Roi et la Reine se rendront ainsi dans la capitale du land, Mayence, pour visiter l’entreprise de biotechnologie BioNTech. Cette firme a développé avec succès un vaccin contre le Covid-19 avec Pfizer qui a notamment été produit dans l’usine belge de Pfizer basée à Puurs. Ils se rendront ensuite au siège de BASF situé à Ludwigshafen. Le groupe chimique est également présent à Anvers où il possède le deuxième plus grand site de production au monde. Le programme prévoit également une visite d’un domaine viticole. Le couple sera aussi reçu par la ministre-présidente de Rhénanie-Palatinat, Malu Dreyer, mercredi.

Jeudi, le couple royal se rendra sur les bords du Rhin, artère vitale de l’économie allemande qui a fait la une de l’actualité cet été en raison de la sécheresse qui a fortement perturbé le trafic fluvial. Le roi Philippe et la reine Mathilde embarqueront à bord d’un bateau pour une croisière durant laquelle ils s’entretiendront avec des représentants de la navigation fluviale à propos de l’impact du changement climatique sur leurs activités.