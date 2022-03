Le couple royal a visité l'Ecole Provinciale d'Agronomie et des Sciences à Ciney

Le roi Philippe et la reine Mathilde se sont rendus à l'Ecole Provinciale d'Agronomie et des Sciences (EPASC), mercredi matin, à Ciney. Ils ont notamment participé à une table ronde sur le métier d'agriculteur de demain avec d'anciens élèves, des élèves et des parents.

Le couple royal a également visité différentes classes de l'EPASC et a notamment pu assister à différents laboratoires scientifiques tels que la fabrication de savon, la détermination du taux d'acide lactique naturellement présent dans le lait et du sucre dans le jus de pomme ou encore l'extraction d'ADN. La pollution de l'eau et le recensement des rapaces, via l'analyse de pelotes de régurgitation, faisaient aussi partie des thèmes abordés par les autres labos auxquels ils ont pu assister.

Enfin, dans le cadre des 100 ans de l'EPASC, une capsule temporelle contenant divers messages écrits par des élèves a été enfouie sous terre. L'objectif étant que ces messages soient découverts dans 100 ans, par les prochaines générations d'élèves. Le roi Philippe et la reine Mathilde ont pu écouter quatre de ces messages, lus par des élèves.

Après cette visite, les Souverains se sont rendus sur la Place Monseu à Ciney, pour un contact avec la population. Mercredi après-midi, ils embarqueront à bord d'un bateau de la Compagnie des Croisières Mosanes, à Anseremme (Dinant) pour une excursion jusqu'au Château et Jardins de Freÿr (Hastière), où une visite est prévue. Des contacts avec des "personnalités wallonnes" sont également au programme.