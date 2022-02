Le couple Raphaël-Mélanie Thierry rend hommage à Gaspard Ulliel en musique

Mélanie Thierry a filmé son compagnon assis au piano, en train de chanter son titre Et dans 150 ans, extrait de l'album Caravane.

Dans une pièce tamisée, on reconnaît les paroles fatalistes entonnées par Raphaël , en hommage à Gaspard Ulliel : "Et dans 150 ans, on n’y pensera même plus/À ce qu’on a aimé, à ce qu’on a perdu/Allez vidons nos bières pour les voleurs des rues!/ Finir tous dans la terre, mon Dieu!/Quelle déconvenue".

L'actrice de 40 ans était proche de celui qui avait été sacré Meilleur espoir masculin aux César pour son rôle dans Un long dimanche de fiançailles. Les deux comédiens se sont côtoyés sur le tournage de La princesse de Montpensier en 2010 et sur celui de La danseuse en 2016.

Mélanie Thierry avait d'ailleurs déjà écrit un tendre message à son ami, après les obsèques : "Tu étais tant aimé, et c’est éblouissant et bouleversant de découvrir comme ta bande d’amis, sortis d’un film de Sautet, ou d’un film de Cassavetes, te chérissait. Ton petit garçon a eu la promesse qu’ils seront toujours là pour lui. Repose en paix Gaspard".