Le couple le plus tatoué du monde

Comme dans tous les domaines, il y a des records. En matière de tatouages, c’est un couple d’Américains qui détient la palme. Charlotte Guttenberg et Chuck Helmke sont recouverts à 97,5% de tatouages. Comment ont-ils réussi à entrer dans le Guiness Book des records ? L’Internet Show vous explique.

Charlotte est la sénior la plus tatouée au monde depuis juin 2015. Des orteils au crâne, cette Américaine a le corps presque entièrement recouvert. “C’est devenu mon œuvre d’art. Je me considère comme une galerie d’arts ambulante. Certaines personnes accrochent de l’art au mur, je le mets sur mon corps.” source

Des tatouages, elle n’en porte pourtant pas depuis si longtemps. “Mon ex-mari m’interdisait d’avoir des tattoos car il estimait que les femmes ne devaient pas en porter.” C’est donc seulement en 2006, à la mort de son premier mari, qu’elle décide de sauter le pas et se faire tatouer un petit papillon de couleur.

Quelques milliers d’heures de travail plus tard, Charlotte décroche le record du monde, et pas que. Avec autant d’heures passées dans les salons de tatouages, elle rencontre Chuck, lui aussi senior le plus tatoué au monde. Pour lui, son histoire d’amour avec les tattoos a commencé bien plus tôt. En 1959, lors de son service à l’armée, il fait son premier motif avec l’objectif de véhiculer un message : "Être soi-même et ne pas avoir peur de l’être ouvertement".

Chuck et Charlotte ne sont pas prêts d’arrêter les tattoos. Il leur reste 2 à 3% de peau visible, et ils comptent bien les remplir, mais sans toucher au visage…