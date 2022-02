Le coup franc surpuissant de Dino Hotic qui a refroidi Sclessin et Arnaud Bodart

La rencontre entre le Standard et le Cercle de Bruges fait beaucoup parler d'elle depuis samedi soir, essentiellement en raison du but annulé pour une question de millimètres par le VAR de Moussa Sissako alors que le défenseur central français pensait avoir offert la victoire aux Liégeois.

On en oublierait presque qu'environ une heure plus tôt, l'inévitable Dino Hotic avait inscrit un but de toute beauté sur coup franc... L'orfèvre bosnien, d'une frappe puissante et précise, n'avait laissé aucune chance à Arnaud Bodart et placé le Cercle aux commandes en fin de première période... avant le retour du Standard en seconde période et le dénouement que l'on connaît !