"Le coup de soleil" de Richard Cocciante repris par Rosalie dans The Voice Belgique ? On dit OUI !

Durant les Blind Auditions, Rosalie avait séduit les coachs grâce à son timbre unique et sa reprise de David Bowie. Talent très disputé, elle avait rejoint l’équipe de BJ Scott. Cependant, après avoir frôlé l’élimination lors des K.O., la jeune bruxelloise a été volée par Christophe Willem. C’est désormais dans l’équipe de la "tortue" qu’elle poursuit l’aventure.

Tout en douceur, elle a choisi d’interpréter "Angel" de Sarah McLachlan, lors du live 1. Le public n’a pas pu passer à côté de sa prestance et lui a permis d’accéder à l’étape suivante de l’aventure.

Pour le troisième Live, Rosalie s’est attaquée pour la première fois à un titre en français : "Le dernier jour du disco" de Juliette Armanet. Salué par la critique, ce titre rencontre un réel succès depuis plusieurs mois. Encore une fois, la prestation de la candidate a séduit le public et nous la retrouvons désormais lors du quatrième live avec le titre "Coup de Soleil" de Richard Cocciante. Enregistré en 1979, ce titre pop est l’une des plus belles chansons d’amour française jamais écrite ! Reprise par de nombreux artistes comme Angèle qui en a fait un mashup avec le titre "That Look You Give That Guy" de Eels, tout ce que l’on peut dire, c’est que Rosalie nous réserve une performance de folie pour ce quatrième live.