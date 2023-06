Le coup de pouce de Tedesco à Mathijssen : les Diablotins rendent une sélection pour ambitionner les JO

En mars, Franky Vercauteren, directeur technique de la fédération, et Jacky Mathijssen, sélectionneur des U21, avaient affirmé leurs priorités par rapport à l’Euro U21 qui approchait. Mathijssen considérait que les Diables sélectionnables qui faisaient banquette chez Tedesco devaient disputer l’Euro. Vercauteren était resté plus vague en mentionnant les Diables « en tribune ». Une nuance qui avait son importance et dont les contours ont été plus nettement établis vu la présélection rendue par Mathijssen. On y retrouve quatre Diables sélectionnés par le passé : Zeno Debast, Roméo Lavia, Johan Bakayoko et Charles De Ketelaere. Quatre joueurs remplaçants lors du rassemblement de mars, et qui ont pour la plupart eu voix au chapitre dans les secondes périodes. Preuve que l’appel du pied de Mathijssen a été entendu. Le voilà servi avec des renforts de qualité pour cet Euro en Géorgie (premier match contre les Pays-Bas le 21 juin). Des renforts qui, à l’exception de CDK, ont paradoxalement très peu souvent joué avec les U21 dans la campagne qualificative échue.